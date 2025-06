Guasto sulla linea Alta Velocità treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti

Un imprevisto sulla linea alta velocità sta sconvolgendo i piani di molti viaggiatori: treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma. La causa? Un guasto agli impianti di circolazione sulla tratta Napoli-Roma, che ha provocato disagi e variazioni nei collegamenti. In questi momenti, la pazienza è fondamentale, ma le autorità stanno lavorando per ripristinare al più presto il servizio. Restate aggiornati e pianificate in modo flessibile i vostri spostamenti.

Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. I cartelli luminosi in stazione avvisano i viaggiatori che potranno esserci ritardi fino a oltre due ore, variazioni o cancellazioni per un "guasto agli impianti di circolazione sulla linea Av Napoli-Roma". . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Guasto sulla linea Alta Velocità, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti

In questa notizia si parla di: guasto - linea - ritardi - alta

Guasto alla linea, treni cancellati o modificati tra Roma e Viterbo - Domenica 25 maggio si preannuncia particolarmente difficile per i pendolari del Lazio. A causa di un guasto tecnico alla linea, Trenitalia ha sospeso la circolazione alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina dalle 6 del mattino, causando la cancellazione e la modifica di diversi treni in partenza e arrivo.

Trenitalia informa che, a seguito di un guasto sulla linea ferroviaria, i treni da e per l’aeroporto di Fiumicino potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Maggiori informazioni https://trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html… Vai su X

Alta Velocità ferroviaria sulla linea Roma-Napoli di nuovo fuori causa con ritardi superiori ai 120 minuti per i treni in transito Vai su Facebook

Guasti sulla linea Napoli-Roma: forti ritardi per l'Alta Velocità; Alta velocità, a Termini ritardi fino a tre ore; Treni in tilt sull'Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti: cancellazioni e ritardi di oltre due ore.

Alta Velocità, guasto sulla Napoli-Roma: «Ritardi fino a 170 minuti a Termini» - Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. Da ilmattino.it

Treni, cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti per un guasto sulla linea dell'alta velocità Napoli-Roma: caos a Termini - Giornata nera per i trasporti: un guasto sulla linea dell'Alta velocità Napol- ilmessaggero.it scrive