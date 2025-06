Guasto sulla linea Alta Velocità caos alla stazione Santa Maria Novella di Firenze

Un guasto improvviso sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma sta creando scompiglio alla stazione Santa Maria Novella di Firenze. Tra treni cancellati e ritardi estenuanti, pendolari e viaggiatori si trovano a fronteggiare un caos che mette in discussione i piani di viaggio. La situazione, ancora in evoluzione, richiede pazienza e attenzione: ecco cosa sta succedendo e come affrontare questa emergenza.

Firenze, 17 giugno 2025 – Gente in piedi, seduta dove possibile, occhi puntati sui tabelloni. Per fortuna il caldo ha dato un po’ di tregua, ma i disagi sono comunque pesanti. È caos alla stazione Santa Maria Novella di Firenze per il guasto sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma. Treni cancellati, maxi ritardi e rallentamenti si registrano su tutta la linea ferroviaria con tempi di percorrenza in alcuni casi molto lunghi. Un primo guasto, si legge sul sito di Trenitalia, si è verificato intorno alle 05:20 del mattino di oggi, martedì 17 giugno, tra Roma Prenestina e Napoli Afragola. Poi l’aggiornamento alle 09:40: inconveniente tecnico alla linea tra Anagni e Ceccano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guasto sulla linea Alta Velocità, caos alla stazione Santa Maria Novella di Firenze

In questa notizia si parla di: firenze - guasto - linea - alta

Vacanze toscane… Sono stato in vacanza a Pisa e poi a Firenze con la mia famiglia per un totale di tre giorni. Per stare più comodo ho preso su Booking un appartamento a Pisa e uno a Firenze, prezzi altissimi e poca disponibilità dai proprietari a seguire il cli Vai su Facebook

Alta velocità di nuovo nel caos: guasti sulla Torino-Milano e sulla Bologna-Firenze; Treni in ritardo per guasto a Firenze: circolazione ripresa dopo oltre due ore; Treno Frecciarossa guasto tra Bologna e Firenze: ritardi fino a 180 minuti.

C'è un guasto sulla linea dell'Alta velocità tra Roma e Napoli - C'è un guasto sulla linea dell'Alta velocità, che sta provocando nella giornata di martedì 17 giugno ritardi dei treni fino a 100 minuti tra Roma e Napoli. Da wired.it

Guasto sulla linea di Alta velocità, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti - Sul sito di Trenitalia si legge che alcuni sono stati instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e hanno registrato maggiori ... Segnala msn.com