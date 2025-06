Guasto linea dell’alta velocità Roma-Napoli | treni cancellati e ritardi fino 170 minuti

Se viaggiate tra Roma e Napoli, preparatevi a minuti di caos: un guasto agli impianti sulla linea dell’alta velocità sta causando cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti. La stazione Termini si anima di annunci e cartelli che segnalano disagi imprevisti, mettendo a dura prova la pazienza dei pendolari. Scoprite come affrontare questa situazione e quali alternative adottare per raggiungere la vostra destinazione in tempo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell’alta velocità. I cartelli luminosi in stazione avvisano i viaggiatori che potranno esserci ritardi fino a oltre due ore, variazioni o cancellazioni per un “guasto agli impianti di circolazione sulla linea Av Napoli-Roma”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guasto linea dell’alta velocità Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi fino 170 minuti

In questa notizia si parla di: guasto - linea - roma - ritardi

Guasto alla linea, treni cancellati o modificati tra Roma e Viterbo - Domenica 25 maggio si preannuncia particolarmente difficile per i pendolari del Lazio. A causa di un guasto tecnico alla linea, Trenitalia ha sospeso la circolazione alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina dalle 6 del mattino, causando la cancellazione e la modifica di diversi treni in partenza e arrivo.

AGGIORNAMENTO #Treni | Linee Orte-Roma Tiburtina-Fiumicino Aeroporto e Roma-Viterbo La circolazione ora è sospesa tra #Roma Tiburtina e Roma Ostiense per guasto alla linea nei pressi di Tuscolana Ritardi, limitazioni e cancellazioni per i tr Vai su Facebook

#Treni | Linee Orte-Roma Tiburtina-Fiumicino Aeroporto e Roma-Viterbo Circolazione ora sospesa tra #Roma Tiburtina e Roma Ostiense per guasto alla linea nei pressi di Tuscolana Ritardi, limitazioni e cancellazioni per i treni regionali @Emergen Vai su X

Guasto sulla linea AV Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi fino a 3 ore; Treni, ritardi fino a 170 minuti e cancellazioni a causa di un guasto sulla linea AV Roma-Napoli; Treni in tilt sull'Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti: cancellazioni e ritardi di oltre due ore.

Guasto sulla linea AV Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi fino a 3 ore - Mattinata da incubo alla stazione Termini di Roma, dove un guasto agli impianti di circolazione sulla linea Alta Velocità Napoli- Lo riporta msn.com

Alta Velocità, guasto sulla Napoli-Roma: «Ritardi fino a 170 minuti a Termini» - Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. Riporta msn.com