Guasto linea AV treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti

Un guasto sulla linea alta velocità tra Napoli e Roma sta causando disagi significativi, con treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini. La situazione mette in crisi la mobilità dei pendolari e dei viaggiatori, creando disagio e incertezza. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti, poiché la situazione potrebbe peggiorare o migliorare nel corso della giornata.

Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. I cartelli luminosi in stazione avvisano i viaggiatori che potranno esserci ritardi fino a oltre due ore, variazioni o cancellazioni per un "guasto agli impianti di circolazione sulla linea Av Napoli-Roma". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guasto linea AV, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti

In questa notizia si parla di: guasto - linea - ritardi - treni

Guasto alla linea, treni cancellati o modificati tra Roma e Viterbo - Domenica 25 maggio si preannuncia particolarmente difficile per i pendolari del Lazio. A causa di un guasto tecnico alla linea, Trenitalia ha sospeso la circolazione alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina dalle 6 del mattino, causando la cancellazione e la modifica di diversi treni in partenza e arrivo.

#treniPer un guasto tecnico sulla linea a VIAREGGIO, i treni percorrenti la linea potranno subire ritardi o variazioni. - Treno 88281 (VIAREGGIO - LUCCA) viaggia con +26', - Treno 88251 (VIAREGGIO - MONTECATINI T.) non ancora partito, - Treno 88244 (M Vai su X

AGGIORNAMENTO #Treni | Linee Orte-Roma Tiburtina-Fiumicino Aeroporto e Roma-Viterbo La circolazione ora è sospesa tra #Roma Tiburtina e Roma Ostiense per guasto alla linea nei pressi di Tuscolana Ritardi, limitazioni e cancellazioni per i tr Vai su Facebook

Guasto sulla linea AV Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi fino a 3 ore; Treni in tilt sull'Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti: cancellazioni e ritardi di oltre due ore; Guasto linea AV Napoli-Roma, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti –.

Guasto sulla linea di Alta velocità, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti - Sul sito di Trenitalia si legge che alcuni sono stati instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e hanno registrato maggiori ... Come scrive rainews.it

Guasto linea AV, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti - Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. ansa.it scrive