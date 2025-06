Guasti sulla linea Napoli-Roma | forti ritardi per l' Alta Velocità

Questa mattina, dal primo mattino, la linea Napoli-Roma ha vissuto un vero e proprio caos: guasti tecnici e ritardi considerevoli hanno colpito i treni ad Alta Velocità, creando disagi inaspettati per i pendolari. Dalle prime ore, la circolazione è stata sospesa tra Roma Prenestina e Napoli Afragola, lasciando molti utenti in attesa di aggiornamenti e soluzioni. Ecco cosa sta succedendo e come affrontare questa difficile giornata di viaggi.

Diversi inconvenienti tecnici hanno riguardato questa mattina, 17 giugno, la linea Napoli-Roma con forti ritardi per i treni ad Alta Velocità. I primi problemi sono iniziati alle 5:20 con circolazione sospesa tra Roma Prenestina e Napoli Afragola per un inconveniente tecnico alla linea e i treni.

