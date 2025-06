Guardiagrele dice Stop guerre stop crimini sui bambini | il messaggio sventola fuori dal Municipio

conflitto armato e la violenza sui più piccoli possono causare. Un gesto simbolico che invita tutta la comunità a riflettere e a promuovere pace e tutela per le nuove generazioni, affinché nessun bambino sia vittima di ingiustizie e soprusi. In un mondo sempre più fragile, l’appello di Guardiagrele risuona come un caldo richiamo alla solidarietà e alla responsabilità collettiva.

"Stop guerre, stop crimini sui bambini": è il messaggio forte, universale e inequivocabile comparso nella mattinata di ieri dal balcone del Municipio di Guardiagrele. Una iniziativa con la quale il Comune intende porre, in maniera decisa, l'attenzione sulle drammatiche ripercussioni che un

