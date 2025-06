Guardia già alta per il primo Memorial Serraiocco Nel main event combatterà il pugile locale Mattia Occhinero

Preparati a vivere una serata di pura adrenalina ad Ancona: sabato 21 giugno in piazza Pertini si svolgerà il primo Memorial Tommaso Serraiocco, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di boxe. Dodici talenti della Team Boxe Ancona si sfideranno in incontri entusiasmanti, culminando nel main event con il pugile locale Mattia Occhinero. La tensione è alle stelle: chi uscirà vincitore? Continua a leggere per scoprire ogni dettaglio di questa grande notte di sport.

ANCONA – Tutto è pronto in piazza Pertini per la riunione di boxe di sabato 21 giugno. Il primo "Memorial Tommaso Serraiocco" vedrà infatti impegnati 12 atleti della Team Boxe Ancona del coach Diego Pieroni. Nel main event invece il pugile locale professionista Mattia Occhinero se la vedrà.

