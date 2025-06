Guardia costiera al via l' operazione Mare e laghi sicuri 2025

Con l’arrivo dell’estate, la Guardia Costiera lancia ufficialmente “Mare e Laghi Sicuri 2025”, un’operazione fondamentale per proteggere cittadini e turisti in queste splendide acque italiane. Da ieri, 16 giugno, e fino al 21 agosto, forze specializzate monitorano, intervengono e promuovono la sicurezza in mare e sui laghi, assicurando un’estate all’insegna del divertimento responsabile e della tranquillità. Un impegno costante per vivere il mare in tutta serenità.

