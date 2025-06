Gruppo Siad realizzerà il più grande impianto solare con stoccaggio in Italia

L’Italia si prepara a fare un grande passo verso il futuro energetico con la partnership tra Igat, azienda leader nel settore chimico, e Edp Energia Italia, pioniera nella generazione solare distribuita. Insieme, realizzeranno il più grande impianto fotovoltaico con sistema di stoccaggio nel nostro Paese, segnando un nuovo traguardo nella transizione verso energie rinnovabili. L’impianto solare verrà…

Igat, azienda chimica italiana appartenente al Gruppo Siad, specializzata nella produzione di gas industriali come ossigeno, azoto e argon, ed Edp Energia Italia, divisione italiana del gruppo Edp e leader europeo nella generazione solare distribuita, hanno siglato una partnership per realizzare un impianto fotovoltaico a generazione distribuita (DG), il più grande di Edp in Italia integrato con un sistema di stoccaggio. L'impianto solare verrà installato al sito industriale di Igat, nella provincia di Caserta, e avrà una capacità totale di 2,5 MWp, aumentando la flessibilità nella gestione energetica e accelerando il percorso di decarbonizzazione.

