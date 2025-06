Gruppo Musici chis arà in piazza per la Giostra del Saracino

Nel cuore di Arezzo, il Gruppo Musici della Giostra del Saracino torna a incantare la piazza, portando con sé un patrimonio di tradizione e passione. Dal 1955, grazie all’ardore di William Monci, questa formazione rappresenta non solo un simbolo della festa, ma anche uno straordinario esempio di dedizione e spirito comunitario. Prepariamoci a vivere un’altra emozionante edizione, dove musica e storia si incontrano in un'unica, indimenticabile festa.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Il Gruppo Musici della Giostra del Saracino, già presente sin dalle prime edizioni degli anni Trenta e, nel periodo postbellico dopo l'interruzione degli anni 1941-1947 con il nome di "Gruppo San Donato", si costituì in forma autonoma nel 1955 grazie alla caparbia e brillante idea di William Monci, musicista aretino appassionato di Giostra. La sua personalità, forte e decisa, caratterizza ancora oggi il Gruppo. Idealmente, egli è ancora al comando dei Musici: sul labaro, lo stendardo che precede la formazione, è infatti impresso il suo nome. Negli anni il Gruppo è cresciuto, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, ed ha saputo farsi apprezzare in Italia e all'estero nelle manifestazioni a cui ha partecipato.

L'Inno della Giostra suonato dai musici degli Sbandieratori di Arezzo sul sagrato del Duomo in attesa del corteo e della Benedizione impartita dal Vescovo. Poi il centro sarà attraversato dai mille colori della sfilata #giostradelsaracino Vai su Facebook

