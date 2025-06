Gruppi emergenti protagonisti al Live Sound Festival Raffica di concerti nelle piazze

L’estate musicale a Monza si accende con il Monza Live Sound Festival, un palcoscenico all’aperto che porta in piazza le voci emergenti e le band più promettenti d’Italia. Collaborazioni di rilievo e un ricco calendario di concerti rendono questa manifestazione un punto di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo. Non perdere l’occasione di scoprire i nuovi protagonisti del panorama musicale italiano, pronti a lasciarci senza fiato.

Proseguono le collaborazioni per il filone di eventi Musica a Monza, che ha sviluppato una rete di partner: Musicamorfosi, Orchestra Canova, Rina Sala Gallo, Festival del Parco e Mondovisione. L’estate musicale si sviluppa su due binari il “Monza Live Sound Festival” e il “Royal Summer Stage”. Il Monza Live Sound Festival è l’evento che trasforma il centro di Monza in un grande palcoscenico dal vivo: band amatoriali da tutta Italia si esibiranno nelle piazze per animare l’estate cittadina. L’evento, alla sua terza edizione, prevede quest’anno ancora più serate, più spazi, più band. Si comincia giovedì 26 giugno, un corner musicale (Boschetti Reali), serata di anteprima all’interno della manifestazione “90 anni Avis Monza”, a seguire venerdì 4 luglio, 4 corner musicali (piazza Roma, piazza San Paolo, Ponte dei Leoni, Spalto Maddalena). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gruppi emergenti protagonisti al “Live Sound Festival”. Raffica di concerti nelle piazze

#Monzaeventi #Monzanews AAA Cercansi band che abbiano il desiderio di esibirsi al Monza Live Sound Festival 2025! Per sette serate estive le piazze di #Monza si trasformeranno in un grande palcoscenico all’aperto con musica dal vivo Vai su Facebook

