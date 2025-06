GroundUp Music Festival in Italia il festival ideato da Snarky Puppy

Roma, 17 giu. (askanews) – I prossimi 26, 27 e 28 giugno arriverà per la prima volta in Italia il GroundUp Music Festival, prestigioso evento nato quasi dieci anni fa a Miami dalla visione artistica di Michael League, fondatore e leader degli Snarky Puppy e definito dal New York Times come “uno dei dieci migliori eventi musicali del decennio”. Per la sua prima, attesissima edizione europea, il festival ha scelto la cittadina di Alberobello (BA), tesoro architettonico di pietra e sito UNESCO, celebre in tutto il mondo per i suoi trulli. È proprio il comune pugliese a supportare attivamente il GroundUp, contribuendo con entusiasmo al debutto del festival oltreoceano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Grandi novità per l’edizione europea del GroundUP Music Festival! Gli Snarky Puppy arrivano ad Alberobello per le loro uniche esibizioni europee del 2025, esibendosi in tutte e tre le serate del festival! Ogni sera, concerti dal vivo insieme a musicisti italiani, Vai su Facebook

