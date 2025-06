Grottino Chini il gioiello torna a splendere

Il Restauro del Grottino Chini di Porretta Terme sta per concludersi, riportando alla luce un tesoro storico e culturale. Dopo mesi di impegno tra Comune di Alto Reno e Università di Bologna, il cantiere si avvia verso la fine, promettendo di restituire alla comunità uno dei suoi gioielli più preziosi. Tra pochi giorni, la sala bibita tornerà a splendere di nuova luce, un simbolo di rinascita e valorizzazione.

Quasi ultimato il restauro del Grottino Chini di Porretta Terme. Perché l’intervento sia concluso manca ancora qualche giorno di lavoro, ma ormai ci siamo: a breve la ’ sala bibita ’ brillerà di nuova luce. Il cantiere, inaugurato lo scorso 28 aprile, è frutto di un accordo tra il Comune di Alto Reno e il dipartimento dei beni culturali dell’ Università di Bologna, campus di Ravenna. Sul campo sono intervenuti gli studenti delle classi III, IV e V del corso di laurea di Conservazione e Restauro, sotto la guida delle restauratrici Cristina Leoni, Anna Cecilia Hillar, Paola Perpignani e Francesca Veronese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grottino Chini, il gioiello torna a splendere

In questa notizia si parla di: grottino - chini - gioiello - torna

Grottino Chini, il gioiello torna a splendere; Terme, il Grottino Chini torna a splendere; Antiche Terme di Porretta, in arrivo 100mila euro per riaprire lo splendido Grottino Chini.

Terme, il Grottino Chini torna a splendere - per l’utilizzo gratuito del Grottino Chini, un capolavoro del liberty italiano che è inserito nel compendio delle Terme Alte e ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Grottino Chini, il restauro in fondo al tunnel - Il restauro della Sala bibita delle Terme alte di Porretta, conosciuta anche come Grottino Chini dal nome del ceramista fiorentino che la realizzò, è prossimo al via. Come scrive msn.com