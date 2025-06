Grosso furto di cavi elettrici da una ditta I carabinieri denunciano un 28enne

Un’ingente operazione di furto di cavi elettrici ha portato alla denuncia di un 28enne, un giovane romeno già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri di Montelupone hanno smascherato il responsabile, che si era introdotto nel capannone in ristrutturazione di una ditta locale. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità. Le indagini sono tuttora in corso per fare luce su eventuali complici e responsabilità più ampie.

Per un ingente furto di cavi elettrici, è stato denunciato un 28enne. Al termine delle indagini i carabinieri della stazione di Montelupone hanno denunciato a piede libero un giovane romeno di origini romene, domiciliato in provincia di Rovigo e già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo è ritenuto responsabile del furto di una grossa quantità di cavi elettrici, rubati dall'interno di un capannone in ristrutturazione di una ditta del posto. Le indagini erano scattate dopo la denuncia da parte del titolare dell'azienda, che si era presentato alla stazione dei carabinieri di Montelupone per segnalare il furto.

