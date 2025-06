Grosseto | appartamento in fiamme in via Marsiliana Cane intrappolato sulla terrazza salvato dai vigili del fuoco

Un'emergenza che ha tenuto con il fiato sospeso a Grosseto: questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marsiliana per spegnere un incendio in un appartamento al piano terra rialzato. La scena è stata resa ancora più drammatica dalla presenza di un cane intrappolato sulla terrazza, prontamente salvato dai soccorritori. Un intervento rapido e efficace che ha evitato conseguenze peggiori e dimostra l'importanza del pronto intervento.

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 17 giugno 2025, a Grosseto, in via Marsiliana per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento posto al piano terra rialzato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto: appartamento in fiamme in via Marsiliana. Cane intrappolato sulla terrazza, salvato dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: grosseto - appartamento - marsiliana - vigili

Fiamme in un appartamento a Grosseto, salvato il cane - Un incendio ha scosso Grosseto, ma grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco, non solo sono state domate le fiamme che divampavano in un appartamento di via Marsiliana, ma è stato anche salvato il fedele cane presente al momento.

Grosseto, fiamme in un appartamento: il cane rimane intrappolato sul terrazzo. Salvato dai vigili del fuoco; Incendio in un appartamento: i Vigili del Fuoco salvano un cane; Scoppia l’incendio in cucina, il cane si rifugia nel terrazzo: salvato dai vigili del fuoco.

Grosseto: appartamento in fiamme in via Marsiliana. Cane intrappolato sulla terrazza, salvato dai vigili del fuoco - I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 17 giugno 2025, a Grosseto, in via Marsiliana per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento posto al piano terra rialzato ... Riporta firenzepost.it

Incendio in un appartamento: i Vigili del Fuoco salvano un cane - Incendio in un appartamento in via Marsiliana, a Grosseto: i vigli del fuoco spengono le fiamme e soccorrono un cane ... Scrive grossetonotizie.com