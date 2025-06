Grossa buca aperta in strada da un mese a Cantalupa | È pericolosa soprattutto per i motociclisti serve un intervento urgente

Una grossa buca aperta in strada da oltre un mese a Cantalupa rappresenta un grave pericolo, specialmente per i motociclisti. La situazione, che si protrae senza interventi, rischia di causare incidenti e gravi danni. L'appello di Nico Marinelli, presidente dell’associazione Tre Merli Sotto Shock, è chiaro: bisogna intervenire immediatamente per garantire sicurezza e prevenire conseguenze più gravi. È ora di agire prima che succeda l’irreparabile.

Da circa un mese una buca molto pericolosa sta provocando problemi in via Sala a Cantalupa. "Chiediamo un intervento urgente - dice a TorinoToday Nico Marinelli, presidente dell'associazione di motociclisti Tre Merli Sotto Shock, che si occupa di sicurezza stadale - perché c'è veramente da farsi.

