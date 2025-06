Grey’s Anatomy l’ex star Eric Dane racconta la lotta alla SLA

Eric Dane, noto per aver interpretato il dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, ha aperto il suo cuore rivelando la dura lotta contro la SLA. In un’intervista emozionante a Good Morning America, l’attore ha condiviso le sfide quotidiane e la determinazione nel fronteggiare questa malattia. La sua testimonianza illumina il coraggio di chi combatte una battaglia invisibile e ci invita a riflettere sull’importanza della ricerca e del sostegno.

Le parole dell’attore. Eric Dane da tempo ha annunciato di essere affetto da SLA. L’attore per anni ha vestito i panni del dottor Mark Sloan nella celebre serie tv di Grey’s Anatomy. L’attore ne ha parlato in un’intervista a Good Morning America su Abc «Il braccio destro non funziona più, tra pochi mesi perderò anche il sinistro». Ad aprile, Dane, aveva spiegato come gli fosse stata diagnosticata la sindrome laterale amiotrofica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diane Sawyer (@dianesawyer) La star si è soffermato sui cambiamenti del suo corpo. «Il lato sinistro funziona, ma il destro no», ha detto senza troppi giri di parole. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grey’s Anatomy, l’ex star Eric Dane racconta la lotta alla SLA

