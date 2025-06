Grealish crede di firmare un autografo ma sta pagando il conto di un tifoso | ci è cascato

Nel mondo del calcio, anche i sogni più belli possono nascondere trappole inaspettate. È ciò che è successo a un tifoso del Manchester City, che ha pensato di ricevere un autografo da Jack Grealish, ma si è ritrovato a pagare il conto di un fan più furbo. Il video virale cattura l’atteggiamento gentile del calciatore, ignaro dell’inganno. La sua disponibilità ha conquistato molti, dimostrando che anche nelle situazioni più curiose, il cuore sportivo vince sempre. Continua a leggere.

