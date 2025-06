Grealish al Napoli solo se il City gli paga almeno 5 milioni di stipendio su 10 Telegraph

Il futuro di Jack Grealish si fa sempre più incerto: il Manchester City potrebbe lasciarlo andare al Napoli, ma solo se gli inglesi copriranno almeno metà del suo attuale stipendio. Secondo il Telegraph, il club partenopeo è interessato, ma le trattative dipendono dalla capacità di convincere il City a investire nella sua nuova avventura in Italia. La questione resta aperta, e tutto può ancora succedere nel calciomercato estivo.

Grealish al Napoli si può ma solo se il City gli paga metà stipendio (Telegraph) Il Telegraph scrive della possibilità che Grealish (29 anni) lasci il Manchester City e venga a giocare a Napoli. Innanzitutto il Telegraph chiarisce che il Napoli non ha alcuna intenzione di rispettare lo stipendio dell’ex capitano dell’Aston Villa. Il club sta valutando la possibilità di fare un’offerta. Scrive il Telegraph che Grealish è alla ricerca di un nuovo club dopo essere stato lasciato fuori dal City per il Mondiale per club. E aggiunge che molto probabilmente il futuro del talentuoso calciatore inglese non si deciderà in tempi brevi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Grealish al Napoli solo se il City gli paga almeno 5 milioni di stipendio su 10 (Telegraph)

