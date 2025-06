Grazie a 355mila euro di fondi pnrr la mensa scolastica di via Santa Vittoria Manoppello amplia spazi e servizi

Grazie a un finanziamento di 355mila euro proveniente dai fondi PNRR, il Comune di Manoppello trasformerà e amplificherà la mensa scolastica di via Santa Vittoria. I nuovi spazi e servizi miglioreranno l’esperienza dei giovani studenti, estendendo il servizio anche alla scuola primaria. Un investimento che sottolinea l’impegno della comunità nel garantire benessere e qualità educativa ai propri giovani. Lo fa sapere...

Grazie a un finanziamento da 355mila euro (fondi pnrr) il Comune di Manoppello amplierà la mensa scolastica del lesso di via Santa Vittoria incrementando non poco l’offerta dato che, a lavori ultimati, il servizio potrà essere garantito anche agli studenti della scuola primaria. Lo fa sapere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Grazie a 355mila euro di fondi pnrr la mensa scolastica di via Santa Vittoria (Manoppello) amplia spazi e servizi

