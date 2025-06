Gravellona Lomellina auto piomba su un bar | 51enne gravissima arrestato un 41enne

Un'inaspettata scena di caos e paura si è svolta a Gravellona Lomellina, dove un'auto ha investito clienti di un bar nel centro cittadino, creando panico tra i presenti. La tragedia, che poteva trasformarsi in dramma, ha visto coinvolte diverse persone, tra cui una donna di 51 anni in condizioni gravissime. Mentre la comunità si interroga sulle cause di questo grave episodio, le autorità continuano le indagini per fare luce sui motivi dietro questa drammatica azione.

Panico tra i clienti: travolti ai tavolini di un bar nel centro città. Nel tardo pomeriggio di lunedì 16 giugno, a Gravellona Lomellina in provincia di Pavia, si è sfiorata la tragedia. Un uomo ha lanciato la sua auto contro la vetrata di un bar, travolgendo i clienti seduti all'esterno. Il bilancio è pesante: una donna di 51 anni è in condizioni critiche, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Non si tratterebbe di un semplice incidente: secondo le prime ricostruzioni, l'atto sarebbe legato a un intento di vendetta nei confronti della titolare del locale. La lite, poi lo schianto con l'auto: arrestato per tentato omicidio.

