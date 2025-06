Grandinata nel Sannio | danni ingenti alle colture

Una violenta grandinata ha colpito il Sannio nel pomeriggio di lunedì 16 giugno, trasformando i campi in un paesaggio innevato e causando danni ingenti alle colture e alle strutture agricole. Chicchi di grandine grandi come palline da ping-pong, accompagnati da vento impetuoso, hanno mietuto distruzione tra orticole, oliveti e altre coltivazioni. Una tragedia che mette a dura prova gli agricoltori locali, obbligandoli a fare i conti con le conseguenze di questa calamità naturale.

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di lunedì 16 giugno sull'area del Fortore, imbiancando i campi e provocando danni estesi alle colture e alle strutture agricole. I chicchi di grandine, grandi come una pallina da ping-pong, accompagnati da forti raffiche di vento, hanno colpito duramente le aziende agricole del territorio, con gravi ripercussioni in particolare sulle colture orticole, olivicole, cerealicole e foraggere. A San Bartolomeo in Galdo, le prime stime delle aziende agricole parlano di una perdita del 50 per cento della produzione di cereali e foraggi, compromettendo una stagione agricola già segnata dalle incertezze climatiche.