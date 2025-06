Grande successo per il Trofeo dei Due Punti a Empoli | vittorie di Leo e Agnini

Grande successo ad Empoli per il Trofeo dei Due Punti-Memorial Adriano Chiti, che ha attirato oltre 250 giovani ciclisti da tutta Italia. Tra emozionanti sfide e tracciati impegnativi, si sono distinti Leo e Agnini, conquistando meritatamente le vittorie. La giornata, ricca di entusiasmo e passione, ha confermato ancora una volta il valore di questo evento come punto di ritrovo e crescita del ciclismo giovanile. Un appuntamento che promette di diventare sempre più imperdibile.

Grande successo ad Avane di Empoli (luogo di ritrovo il Circolo Arci) per il quarto Trofeo dei Due Punti-Memorial Adriano Chiti nell'ambito della "Giornata Azzurra" con 250 fra esordienti e allievi impegnati su di un circuito che prevedeva anche la salita da Mercatale fino alla grande rotonda prima di Cerreto Guidi e quindi il tratto vallonato di San Zio. Oltre ai toscani, molti atleti di altre regioni compresa per gli allievi la Rappresentativa della Lombardia, mentre tra gli ospiti della manifestazione l'assessora allo sport del Comune di Empoli Laura Mannucci ed i dirigenti del Comitato Regionale di ciclismo Micheli e Fogli.

