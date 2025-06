Granai di villa Mimbelli in arrivo un bar-caffetteria | andrà a gara per la gestione di nove anni

I Granai di Villa Mimbelli si preparano a diventare ancora più accoglienti: presto arriverà una nuova bar caffetteria, in gara per la gestione di nove anni. Questo intervento arricchirà ulteriormente l’offerta culturale e di relax, creando un punto di incontro ideale per visitatori e cittadini. Una novità che promette di valorizzare ancora di più questo suggestivo angolo di Pisa, consolidando il ruolo di Villa Mimbelli come centro di cultura e convivialità.

I Granai di villa Mimbelli, che da marzo scorso ospitano gli spazi del Museo Mediceo, saranno presto dotati di un nuovo servizio bar-caffetteria. Lo si legge nella determina a firma del dirigente comunale Biblioteche, Attività culturali e Musei, Giovanni Cerini, in cui si rendono noti i dettagli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Granai di villa Mimbelli, in arrivo un bar-caffetteria: andrà a gara per la gestione di nove anni

