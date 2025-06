Gramellini | Accettiamo adulti che urlano al telefono ma i bambini ci sono insopportabili Il Paese che odia il proprio futuro

In un’Italia che tollera adulti urlanti al telefono ma si mostra insopportabilmente ostile verso i bambini, emerge un panorama di intolleranza crescente. Un episodio raccontato da Matilde Daverio mette in luce come il rispetto e la comprensione sembrino svanire di fronte alla presenza dei più piccoli, simbolo di un Paese che fatica ad accogliere il proprio futuro. È giunto il momento di riflettere: come possiamo invertire questa tendenza e riscoprire l’umanità condivisa?

Un piede sfiorato accidentalmente da un bambino di sei anni su un treno diventa il pretesto per uno sfogo violento contro una madre e i suoi figli. L'episodio, raccontato dalla lettrice Matilde Daverio al Corriere della Sera, fotografa un'Italia sempre più intollerante verso l'infanzia, dove la presenza di bambini negli spazi pubblici viene percepita come un disturbo insopportabile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

