Graduatorie ATA terza fascia | cosa significa stato ‘da validare’ su Istanze Online?

Se hai presentato o aggiornato la domanda per le graduatorie ATA terza fascia, potresti aver notato lo stato “da validare” su Istanze Online. Questa dicitura indica che la tua richiesta è ancora in fase di revisione e necessita di ulteriori verifiche prima di essere approvata ufficialmente. Per capire come procedere e non perdere opportunità importanti, approfondiamo cosa significa esattamente questa attestazione e quali sono i passi successivi.

Molti aspiranti ATA si stanno interrogando sul significato dello stato “da validare” relativo alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia, visibile su Istanze Online. Un chiarimento importante è arrivato durante la diretta dell’11 giugno con Alberico Sorrentino (Anief-Condir), che ha illustrato la situazione, in particolare in merito allo scioglimento della riserva sulla Certificazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

