Graduale peggioramento delle condizioni meteo dalle regioni del nord Italia verso il sud

Il maltempo si intensifica, con un nucleo di bassa pressione che attraversa l’Italia da nord a sud, portando piogge e venti forti. Le condizioni climatiche peggiorano progressivamente, coinvolgendo inizialmente le regioni centro-settentrionali e poi estendendosi verso il sud e le isole. Nei prossimi giorni, questo sistema si stabilizzerà nel Mar Tirreno prima di dirigersi verso la Grecia. Restate aggiornati per tutte le novità sul meteo e sui consigli pratici.

Un nucleo di bassa pressione sta attraversando la nostra penisola e dalle regioni del nord Italia si sta spostando dapprima verso quelle centrali e poi al sud. Nei prossimi giorni ci aspettiamo che si posizioni nel Mar Tirreno, tra le due isole maggiori, poi proseguirà il suo viaggio verso est, attraversando la Sicilia e proseguendo verso la Grecia. Nel corso della mattinata il maltempo si è concentrato sulle regioni centro-settentrionali adriatiche, in particolare tra Emilia-Romagna e Marche. Gradualmente però abbiamo assistito. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Graduale peggioramento delle condizioni meteo dalle regioni del nord Italia verso il sud

In questa notizia si parla di: regioni - nord - italia - graduale

Temporali al Nord, allerta gialla in 10 regioni. Emilia Romagna in arancione per vento - Il maltempo torna al Nord Italia con piogge, temporali e grandinate. Oggi, giovedì 22 maggio, innescata un’allerta gialla in 10 regioni, mentre l’Emilia Romagna si segnala anche con un’allerta arancione per venti forti.

Nella notte, il cielo sarà in prevalenza sereno sul paese, con innocue velature che interesseranno gran parte delle regioni di Nord-Est e localmente il Nord-Ovest. ? Domani l’alta pressione atmosferica inizierà a diminuire portando ad un peggioramento al Vai su Facebook

Ciclone scandinavo sull’Italia: giovedì nero con temporali e crollo termico; Meteo Giugno: il Getto POLARE riporta Temporali e Grandine su 5 Regioni; Previsioni Meteo Weekend 24-25 Maggio: Graduale Miglioramento sull’Italia, Ma Ancora Qualche Pioggia.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 giugno: otto regioni a rischio - Per la giornata di domani, martedì 17 giugno, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su ... Segnala fanpage.it

Meteo 16-18 giugno, in arrivo vento, nubifragi e grandine: le regioni più colpite - Scopri quali sono le regioni colpite: le previsioni meteo dal 16 giugno 2025. gazzetta.it scrive