GPS elenchi aggiuntivi e GAE scioglimento riserva e non solo La domanda passo dopo passo VIDEO TUTORIAL con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Martedì 17 giugno alle 14 | 30

Se sei un docente in attesa di aggiornamenti sulle graduatorie GPS e GAE, non perdere il nostro evento live con Vannini della Uil Scuola Rua. Martedì 17 giugno alle 14:30, scoprirai passo dopo passo come procedere allo scioglimento della riserva e regolarizzare la tua posizione. Un'occasione imperdibile per chiarire dubbi e ottenere tutte le informazioni necessarie per un'operazione fondamentale nel percorso professionale scolastico.

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025, come fare la domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL con Vannini (Uil Scuola Rua) [VIDEO]; Elenchi aggiuntivi GPS 2025: titoli, preferenze e riserve. RISPOSTE AI QUESITI.

Scioglimento riserva elenchi aggiuntivi GPS 2025: domande aperte dal 16 Giugno al 3 Luglio, ecco la Guida del Ministero - Fino al 3 Luglio 2025 sono aperte le domande per sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie GPS di I fascia. Lo riporta ticonsiglio.com

GPS 2025: scioglimento riserva Elenchi Aggiuntivi abilitazione, specializzazione, Metodi Differenziati. GUIDA MINISTERO - Scioglimento riserva elenco aggiuntivo prima fascia GPS per l'anno scolastico 2025/26: la funzione è disponibile su Istanze online fino al 3 luglio. orizzontescuola.it scrive