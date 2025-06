GPS elenchi aggiuntivi e GAE scioglimento riserva 2025 e operazioni possibili RISPOSTE AI QUESITI

Chi può sciogliere la riserva nelle GPS a partire dal 16 giugno 2025? Possono sciogliere la riserva tutti i candidati che si sono inseriti con riserva entro il 29 aprile 2025 e che hanno successivamente conseguito (o che conseguiranno entro il 30 giugno) l’abilitazione tramite percorsi da 60, 36 o 30 CFU; la specializzazione sul . L'articolo GPS elenchi aggiuntivi e GAE, scioglimento riserva 2025 e operazioni possibili. RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi GPS 2025: scioglimento riserva riguarda solo titoli conseguiti in Italia entro il 30 giugno, non il titolo estero. CHIARIMENTI - Per l'anno scolastico 2025/26, gli elenchi aggiuntivi GPS saranno disponibili dal 16 giugno al 3 luglio.

GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025 per chi consegue abilitazione o titolo sostegno entro il 30 giugno. AVVISO Ministero; GaE, scioglimento riserva e iscrizione elenchi aggiuntivi sostegno: domande dal 16 giugno al 2 luglio – PDF; Scioglimento della riserva per gli elenchi aggiuntivi alle GPS.

