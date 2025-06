Gospel swing e hard bop | lo Spiritual Trio accende l' estate di Piossasco

e l’energia travolgente del hard bop, regalando emozioni autentiche e coinvolgenti. Preparati a immergerti in un’esperienza musicale unica, capace di riscaldare i cuori e accendere la passione per il jazz e lo spiritual, sotto il cielo stellato di Piossasco. Non perdere questa serata imperdibile che promette di diventare il highlight dell’estate!

Un ritorno attesissimo, un viaggio sonoro che parte dal cuore del Piemonte e arriva dritto all’anima! Lo Spiritual Trio, guidato dall’incontenibile talento trombettistico di Fabrizio Bosso, a Il Mulino, il 22 giugno, accende l’estate piossaschese con un concerto che fonde la profondità del gospel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Gospel, swing e hard bop: lo Spiritual Trio accende l'estate di Piossasco

Fabrizio Bosso "Spiritual Trio" ai Cantieri alla Zisa: l'omaggio alla musica nera (versione Gospel) - Spiritual Trio è uno dei progetti più affascinanti di Fabrizio Bosso in cui il grande trombettista, con l’organista Alberto Marsico e il batterista Alessandro Minetto, rende omaggio alla musica nera, ... Segnala balarm.it