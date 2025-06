Goretti Juve | il dirigente è in uscita dalla Fiorentina nonostante abbia un contratto con la Viola Il suo nome è caldissimo per quel ruolo! Come si evolve la vicenda

Nel frenetico mondo del calcio italiano, il nome di Roberto Goretti sta scaldando gli animi dei tifosi della Juventus. Con un passato di rilievo alla Fiorentina e un contratto ancora in corso con la Viola, Goretti rappresenta il profilo perfetto per rinvigorire l’organico bianconero. La sua possibile uscita dalla Fiorentina apre scenari intriganti: si avvicina davvero alla Juve? La vicenda si prospetta ricca di colpi di scena, mentre la rivoluzione societaria bianconera continua a prendere forma.

Goretti Juve: il dirigente della Fiorentina è il nome in pole per quel ruolo, nonostante abbia ancora un contratto con la Viola! Com’è la situazione. Continua la rivoluzione societaria della Juve dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, c’è un nome che potrebbe ricoprire il ruolo di DT. Parliamo nella fattispecie di Roberto Goretti. In uscita dalla Fiorentina nonostante abbia un contratto fino al 2027, il direttore tecnico del club viola è il favorito per ricoprire questa carica. Questo è quanto si apprende attraverso l’articolo pubblicato da Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretti Juve: il dirigente è in uscita dalla Fiorentina, nonostante abbia un contratto con la Viola. Il suo nome è “caldissimo” per quel ruolo! Come si evolve la vicenda

In questa notizia si parla di: juve - dirigente - fiorentina - nonostante

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Damien Comolli, nuovo dirigente della Juventus, si sta presentando in conferenza stampa dalla Continassa ? Le sue parole - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/comolli-tudor-allenera-la-juventus-nel-2025-26-cerchiamo-un-ds-e-un-dt-2112549 Vai su Facebook

Goretti Juve, è lui il favorito per quel ruolo nella Juve!; Fiorentina-Juve, allerta meteo scende ad arancione; Dopo il ritorno in Champions League e il risanamento del bilancio, la Juventus si appresta a salutare Giuntoli.

Juve, la squadra di Comolli: può arrivare Ghisolfi come ds, pista Goretti per il ruolo di dt - C’è una parola chiave che unisce Damien Comolli e Florent Ghisolfi, il direttore sportivo uscente della Roma: reclutamento. Come scrive gazzetta.it

Corriere dello Sport - La Juventus si inserisce per Dodò. Voci su un incontro con gli agenti di Gudmundsson - Cambiano le stagioni, cambiano i dirigenti, ma la Juventus continua a guardare con desiderio alla rosa della Fiorentina per le proprie campagne rafforzamenti. Si legge su msn.com