Google prende in giro Apple su alcune novità di iOS 26 e non si sbottona sui Pixel 10

Nel mondo della tecnologia, il confronto tra giganti è sempre acceso e ricco di sorprese. Con il nuovo video della serie #BestPhonesForever, Google non perde occasione di scherzare su alcune novità di iOS 26, palesemente ispirate ai Pixel, ma mantiene il massimo riserbo sui dettagli del Pixel 10. Un’incursione intelligente che stimola la curiosità degli appassionati e accende il dibattito tra innovazione e originalità.

