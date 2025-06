Google Home si aggiorna con prestazioni video migliorate e nuove opzioni di condivisione della casa

Scopri le ultime novità di Google Home: prestazioni video potenziate, funzioni innovative per condividere la casa e una stabilità ancora migliore. Questo aggiornamento rende l’esperienza più fluida, intuitiva e personalizzabile, portando l’automazione domestica a un livello superiore. Sei pronto a trasformare il modo in cui vivi e condividi gli spazi della tua casa?

Google Home evolve con miglioramenti concreti alla gestione dei video, nuove opzioni per i membri della famiglia e correzioni per la stabilità dell’esperienza utente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Home si aggiorna con prestazioni video migliorate e nuove opzioni di condivisione della casa

