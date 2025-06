Golden Power | il Ministero dell' Economia difende l' operazione Unicredit-Banco Bpm

Il Ministero dell'Economia italiano ribadisce con fermezza che il Golden Power tutela esclusivamente la sicurezza pubblica, un ambito di competenza nazionale, e non interferisce con le norme europee sulle concentrazioni. Questa distinzione fondamentale sottolinea l'importanza di un'azione autonoma e responsabile nel difendere gli interessi strategici del Paese. Un passo decisivo per consolidare la legittimitĂ delle decisioni italiane in materia di operazioni finanziarie di rilevanza nazionale.

La legittimazione italiana ad intervenire ai sensi del golden power è legata alla tutela della sicurezza pubblica, un profilo di esclusiva competenza nazionale e che non ha alcun interferenza con la disciplina sovranazionale prevista dal regolamento concentrazioni. E' questo uno dei passaggi chiave della lettera che il ministero dell'Economia ha inviato in risposta ai chiarimenti chiesti dall'Ue sull'applicazione del Golden Power all'operazione Unicredit-Banco Bpm. Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti vicino al dossier, la risposta - che va contestualizzata con il fatto che con il golden power il governo ha approvato l'operazione, ma con prescrizioni - contiene risposte puntuali sui diversi aspetti: dall'italianitĂ dei due soggetti coinvolti, al contesto russo che 'impone', pur senza danneggiare i pagamenti delle aziende italiane, di uscire con asset finanziari dal Paese in guerra con l'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Golden Power: il Ministero dell'Economia difende l'operazione Unicredit-Banco Bpm

