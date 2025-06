Godzilla Minus One- Le riprese del sequel del film inizieranno prima di quanto pensiate!

...ha rivoluzionato il modo di raccontare questa iconica creatura, ma sta per aprire un nuovo capitolo nella saga. Le riprese del sequel sono pronte a partire prima di quanto immaginaste, promettendo ancora più emozioni e sorprese per i fans di tutto il mondo. Preparatevi a vivere un’altra avventura epica con il Re dei mostri, perché il futuro di Godzilla è più vicino di quanto pensiate!

Godzilla Minus One ha riscritto la storia del franchise settantennale di Toho, diventando il film di Godzilla di maggior successo di sempre. Ora, sembra che il suo attesissimo sequel possa iniziare le riprese molto prima del previsto, infiammando l'entusiasmo dei fan di Godzilla in tutto il mondo. Distribuito come il primo film di Godzilla dell'era Reiwa giapponese e in celebrazione del 70° anniversario del franchise, Godzilla Minus One non solo ha dominato il botteghino giapponese, ma ha conquistato anche il resto del mondo, raccogliendo premi prestigiosi e un plauso universale.

