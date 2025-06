Goccia fredda che cos' è quel fenomeno che scatena grandine e violenti temporali ma a chiazze

La goccia fredda, un fenomeno meteorologico che provoca violenti temporali e grandinate a chiazze, sta causando disagi e spettacoli naturali intensi nelle regioni italiane. A Milano, domenica sera, forti temporali e bombe d'acqua hanno colpito alcune zone, mentre a Monza e in Brianza si sono verificati grandi fiocchi di grandine. Questi eventi meteo dimostrano quanto il clima possa essere imprevedibile e potente, richiedendo attenzione e preparazione.

A Milano forti temporali, con precipitazioni abbondanti e bombe d'acqua che si sono abbattuti domenica sera soprattutto in alcune zone e intorno alla città . A qualche chilometro di distanza invece, a Monza e in Brianza, è arrivata una forte grandinata.

