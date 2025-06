Gliel’ha detto all’orecchio Macron-Meloni scoppia il caso su quel momento durante il G7

Durante il G7 di Kananaskis, un breve ma intenso scambio tra Macron e Meloni ha catturato l’attenzione globale, rivelando tensioni inaspettate che minacciano di scuotere gli equilibri politici europei. Quel momento, avvolto nel mistero, ha aperto un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, lasciando tutti con il fiato sospeso e la domanda: cosa si nasconde dietro quell’insolito dialogo?

Al G7 di Kananaskis, in Canada, le luci dei riflettori non si sono concentrate solo sulle dichiarazioni ufficiali e sui documenti firmati dai grandi della Terra. A catalizzare l’attenzione del pubblico e dei media è stato un momento tanto fugace quanto enigmatico: un fitto e inaspettato scambio tra due protagonisti della scena politica europea, che ha rapidamente scavalcato i confini della diplomazia per diventare un vero e proprio caso mediatico. Seduti fianco a fianco attorno al tavolo della plenaria, la presidente del Consiglio italiana e il capo dell’Eliseo si sono ritrovati immersi in una conversazione riservata, dallo stile diretto e dall’atmosfera tesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: caso - momento - gliel - detto

Barella e la telefonata con Donnarumma: “Gliel’ho detto”. Lautaro applaude Kvara Vai su Facebook

Jovanotti: «Sul palco c'è l'ombelico del mondo. Ma quando ho iniziato non sapevo suonare, ho fatto l’esame all; VIDEO | Brunori: “Tony Effe mi ha preso per Vessicchio, non gliel’ho detto perchè lui è un pugile vero”; Andrea Rizzoli sulla malattia Eleonora Giorgi: Perché a mamma non abbiamo detto delle metastasi.

La vicina di casa di Vanessa: «Glielo avevo detto di non partire» - La casa dove abita Vanessa Marzullo a Brembate (Foto di Yuri Colleoni) Scende dall ... Lo riporta ecodibergamo.it

Gazzetta - Fonseca-Theo, alta tensione Milan: il tecnico è scontento e glielo ha detto di fronte ad alcuni compagni - Fonseca non è contento di Hernandez e glielo ha anche detto, davanti ad alcuni compagni di squadra. msn.com scrive