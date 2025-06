Gli URL brevi quando condividiamo notizie da Discover potrebbero avere i giorni contati

Se condividere notizie da Discover con URL più puliti e diretti sta per diventare realtà, cosa cambierà nel modo in cui condividiamo le informazioni? L'ultima beta di App Google introduce una novità che potrebbe eliminare la necessità di URL abbreviati, rendendo la condivisione più semplice e trasparente. Scopriamo insieme come questa innovazione potrebbe rivoluzionare il nostro modo di condividere contenuti online.

L'ultima beta di App Google nasconde un'opzione che consentirà agli utenti di non abbreviare gli URL delle notizie condivise da Discover. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gli URL brevi quando condividiamo notizie da Discover potrebbero avere i giorni contati

In questa notizia si parla di: notizie - discover - brevi - condividiamo

Continua l’azione di presidio da parte di Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi - AIGAB anche a livello di comunicazione sui diversi territori. In attesa della convocazione ufficiale da parte della Regione Emilia-Romagna per partecipare ad un tavolo di lavoro Vai su Facebook

Gli URL brevi quando condividiamo notizie da Discover potrebbero avere i giorni contati; Google Discover, si diffondono i link accorciati in caso di condivisione.