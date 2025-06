Gli studenti e il robot a quattro zampe dell' Iit raccolgono più di 7mila mozziconi

Gli studenti dell'International School of Genoa, insieme al innovativo robot a quattro zampe dell'IIT, hanno dimostrato che con impegno e tecnologia si può fare la differenza. In un'ora, hanno raccolto 3.500 mozziconi nel porticciolo, contribuendo alla tutela dell’ambiente. Un esempio virtuoso di come educazione e innovazione possano unire le forze per un futuro più pulito e sostenibile, ispirando altri a seguire il loro esempio.

In totale 7.500 mozziconi dispersi nell'ambiente sono stati raccolti dagli studenti dell'International School of Genoa insieme al robot a "quattro zampe" dell'Iit. L'ultima sessione di pulizia stamattina, quando gli studenti hanno raccolto 3.500 mozziconi in un'ora solo nel porticciolo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Gli studenti e il robot "a quattro zampe" dell'Iit raccolgono più di 7mila mozziconi

In questa notizia si parla di: studenti - robot - quattro - zampe

Gli studenti e il robot a quattro zampe dell'Iit raccolgono più di 7mila mozziconi; Red, un cane robot per avvicinare anche i più piccoli al mondo ITS; Grazie a ITS RED Academy imparare la tecnologia è divertente.

Gli studenti e il robot "a quattro zampe" dell'Iit raccolgono più di 7mila mozziconi - 500 mozziconi dispersi nell'ambiente sono stati raccolti dagli studenti dell'International School of Genoa insieme al robot a "quattro zampe" dell'Iit. Come scrive genovatoday.it

Nervi, spedizione “anti mozziconi” degli studenti e del robot a quattro zampe Vero - 500 mozziconi di sigaretta dal porticciolo di Nervi: un'impresa firmata dagli studenti dell’International School of Genoa e dal prototipo a quattro zampe di Iit ... Riporta genova24.it