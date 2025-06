Gli oneri fanno salire le bollette Luce e gas più cari della media Euro

In Italia, gli oneri, imposte e tasse fanno salire le bollette di luce e gas ben più della media europea, trasformando una semplice spesa energetica in una vera zavorra per le famiglie. Questa dinamica, analizzata nella relazione annuale del 2024, spiega perché molti cittadini preferiscono affidarsi a tariffe a prezzo fisso nel mercato libero. Scopriamo insieme come questa situazione influisce sulle nostre tasche e quali sono le prospettive future.

Roma, 17 giugno 2025 –????? Oneri, imposte e tasse: sono i motivi per cui in Italia continuiamo a pagare luce e gas più degli altri paesi europei. Una vera a propria zavorra che incide sul prezzo finale più del costo della sola energia. La scelta di molti cittadini è orientata su bollette a prezzo fisso, anche con gli operatori del mercato libero. È il quadro dell’evoluzione dei mercati di luce e gas nel 2024, presentato nella relazione annuale di Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il periodo in cui viviamo è “ancora caratterizzato da molte incertezze. Il mondo sta vedendo una evoluzione molto discontinua e molto complicata anche per il settore energetico in termini di approvvigionamenti e in termini di costi che si mantengono a livelli significativi, ma soprattutto con ancora una grande variabilità”, ha osservato il presidente Stefano Besseghini, giunto al termine del suo mandato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli oneri fanno salire le bollette. Luce e gas più cari della media Euro

