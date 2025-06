gli occhiali da aviatore non sono cool

Gli occhiali da aviatore, spesso considerati un simbolo di stile e audacia, non sono sempre sinonimo di cool. L'altra sera, in un bistrot del centro, due tipi vestiti in modo ridicolmente simile — blazer stretti e magliette casual — entrano con aria spavalda, sfoggiando proprio quegli occhiali. Una scena che ci ricorda come, a volte, ciò che sembra di tendenza possa risultare semplicemente fuori luogo.

