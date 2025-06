gli ex capi ultras di milan e inter luca lucci e andrea beretta sono stati condannati a 10 anni ansa

Nel cuore dello sport e della passione calcistica, una vicenda oscura scuote il mondo ultras di Milano e Inter. Luca Lucci e Andrea Beretta, ex capi ultras, sono stati condannati a dieci anni di reclusione per gravissimi reati legati alla criminalità organizzata e alla violenza. Una sentenza che mette in luce il lato più oscuro di un fenomeno spesso frainteso, ponendo con forza l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di illegalità nel calcio e nella società .

Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di ‘ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. E dieci anni di carcere anche per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere. Sono due delle condanne emesse dalla gup di Milano Rossana Mongiardo nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro (Ansa). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it