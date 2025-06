Gli esperti di vaccini licenziati da Trump | Le famiglie americane a rischio

Le recenti decisioni di Donald Trump e Robert Kennedy Jr. nel licenziare esperti di vaccini sollevano un grave allarme sulla sicurezza e la trasparenza delle politiche sanitarie negli Stati Uniti. Le famiglie americane, già preoccupate dalla crisi sanitaria, si trovano ora in bilico tra informazione e disinformazione. È fondamentale comprendere le implicazioni di tali azioni e il loro impatto sulla salute pubblica, perché la verità non può essere sacrificata in nome di interessi politici.

In una lettera aperta a Donald Trump gli esperti di vaccini licenziati di recente hanno lanciato un allarme. Dicharandosi «profondamente preoccupati» per le azioni del ministro della Salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr., noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini. La settimana scorsa Kennedy ha allontanato 17 membri di un comitato consultivo. Accusandoli di essere soggetti a conflitti di interesse di tipo finanziario. E ha annunciato due giorni dopo la nomina di otto nuovi membri, tra cui diverse figure controverse, come un biochimico molto apprezzato negli ambienti antivax. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Open.online

