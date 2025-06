Gli anni del ’salotto buono’ Quando l’Italia sfilava da Cuccia

Gli anni d’oro del ‘Salotto Buono’ di Milano, quando l’Italia sfilava con orgoglio da Cuccia, sembrano ancora vivi nei ricordi di un passato brillante. Il rinvio a sorpresa dell’assemblea di settembre, che avrebbe sancito l’alleanza tra Mediobanca e Banca Generali, apre ora un capitolo di incertezza sul destino di Piazzetta Cuccia. In questo scenario complesso, si inserisce la partita MPS: quali scenari si affacciano all’orizzonte?

Il rinvio a sorpresa a settembre dell'assemblea che ieri – con molte incognite alla vigilia sul suo esito – avrebbe dovuto dare il via libera all'operazione Mediobanca-Banca Generali per creare un campione della gestione dei risparmi, lascia aperti più scenari sul futuro dell'istituto di Piazzetta Cuccia. Scenari dove si colloca la partita dell'offerta di aggregazione di Mps che dovrebbe partire – inchieste e autorizzazioni permettendo – in un'estate che si annuncia calda. Ma comunque vada il risiko finanziario-bancario in corso in questi mesi tra Generali, Mediobanca, Mps, Unicredit e Bpm, quel che è certo è che la Mediobanca contesa di oggi è ben diversa da quella creata e guidata da Enrico Cuccia e poi da Vincenzo Maranghi.

