Giustizia Tributaria | novità del Dlgs 81 2025 su conciliazione e processo telematico

Il Decreto Legislativo n. 81/2025 rivoluziona la giustizia tributaria in Italia, portando novità importanti e strategiche. L’articolo 16 estende l’uso della conciliazione giudiziale ai ricorsi in Cassazione e introduce aggiornamenti fondamentali al processo telematico, aprendo nuove strade per una risoluzione più efficace e digitale delle controversie fiscali. Scopriamo insieme come queste innovazioni plasmeranno il futuro della giustizia tributaria nel nostro Paese…

