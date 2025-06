Giustizia sportiva | l’ex dt delle Farfalle Emanuela Maccarani patteggia una squalifica per tre mesi

Emanuela Maccarani, leggendaria ex allenatrice delle Farfalle, si prepara a scontare tre mesi di squalifica patteggiata dalla giustizia sportiva. Dopo le accuse di abusi e maltrattamenti da parte di ex atlete, il procedimento-bis apre un nuovo capitolo in una vicenda complessa e delicata. Quali saranno le conseguenze di questa decisione sul mondo della ginnastica italiana? La vicenda continua a tenere banco, sollevando importanti interrogativi sulla tutela degli atleti e la trasparenza dello sport.

Desio, 17 giugno 2025 – Stop di tre mesi per Emanuela Maccarani, ex allenatrice e direttrice tecnica della ginnastica ritmica. L’ex coach ha patteggiato una squalifica nell’ambito del procedimento-bis in merito ai presunti abusi e maltrattamenti su alcune ex 'farfalle' azzurre. Accusata di abusi nell'ottobre 2022 da due ex atlete, Anna Basta e Nina Corradini, che descrissero un quadro di ripetute vessazioni ai loro danni; fra continue operazioni di pesatura, insulti, espressioni offensive riferite alle caratteristiche fisiche, umiliazioni e interventi diretti sul cibo durante la consumazione dei pasti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giustizia sportiva: l’ex dt delle Farfalle Emanuela Maccarani patteggia una squalifica per tre mesi

