Giustizia il Tribunale di Ferrara è tra i più performanti d' Italia | la classifica

Il Tribunale di Ferrara si conferma ancora una volta tra i più performanti d’Italia, distinguendosi per la rapidità nelle procedure esecutive durante il 2024. Con una durata media di soli 3,04 anni, contro i 6 anni della media nazionale, la sede dimostra un impegno eccellente nell’efficienza giudiziaria. Questo risultato posiziona Ferrara al 232° posto nella classifica delle performance tribunali italiane, sottolineando come una gestione efficace possa fare la differenza nel sistema giudiziario del nostro Paese.

🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Giustizia, il Tribunale di Ferrara è tra i più performanti d'Italia: la classifica

