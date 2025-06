Giuramento dei Priori | prende il via il Carosello Storico dei Rioni di Cori

L’atmosfera si infiamma a Cori, dove il cuore della tradizione batte forte con il Giuramento dei Priori, l’inizio di un affascinante viaggio nel passato. I rioni si preparano a rivivere antiche usanze e colori, portando in vita storie secolari che uniscono comunità e cultura. Un evento imperdibile per chi desidera immergersi nella magia delle tradizioni locali, riscoprendo il valore di un patrimonio che resiste nel tempo e che rende Cori un luogo unico nel suo genere.

Con l’arrivo dell’estate Cori torna a fare un tuffo nel passato con la rievocazione del Carosello Storico dei Rioni di Cori che prenderà il via sabato 21 giugno con il Giuramento dei Priori, per poi proseguire domenica 29 giugno con il Palio della Madonna del Soccorso e concludersi il sabato 26. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Giuramento dei Priori: prende il via il Carosello Storico dei Rioni di Cori

