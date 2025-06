Giuliano Sangiorgi per Arezzo Wave | Sosteniamo il futuro della musica italiana

Giuliano Sangiorgi, voce iconica dei Negramaro, si unisce a Arezzo Wave, il festival simbolo della musica originale e giovanile in Italia da 39 anni. Con un videomessaggio appassionato, il cantautore sottolinea l’importanza di sostenere il futuro della scena musicale italiana. “Sarebbe davvero molto bello - dice Giuliano - se il sindaco rispondesse alla nostra chiamata, dimostrando che anche le istituzioni credono nella creatività giovane.”

