Giulia Imperio rilancia | La mancata qualificazione a Parigi 2024 mi ha fatto crescere e capire dove intervenire

Il primo pensiero è stata una sfida, un’occasione di crescita e riflessione. Giulia Imperio, giovane stella della pesistica italiana, ha condiviso con sincerità la sua esperienza dopo la mancata qualificazione a Parigi 2024. La sua resilienza e determinazione emergono come esempio di come ogni ostacolo possa diventare un trampolino di lancio verso nuovi obiettivi. La sua storia ci invita a non mollare mai, anche quando il traguardo sembra sfuggirci.

Giulia Imperio è intervenuta come ospite protagonista in uno degli ultimi appuntamenti di OA Focus, visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 23enne pugliese è una delle stelle della pesistica italiana, con in bacheca tante medaglie internazionali tra cui l’oro europeo assoluto a Tirana 2022 nella categoria -49 kg, anche se nel precedente ciclo olimpico non è riuscita a conquistare il pass a cinque cerchi per Parigi 2024. “ Il primo pensiero è sicuramente Los Angeles 2028, ma in realtà lo è stato sin dal primo giorno dopo la fine delle qualificazioni olimpiche per Parigi. Tempo di assimilare la mancata qualificazione olimpica nel 2024, ma già pronta e proiettata a quello che sarà la qualifica per Los Angeles “, dichiara l’azzurra classe 2001 a proposito dei prossimi obiettivi agonistici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulia Imperio rilancia: “La mancata qualificazione a Parigi 2024 mi ha fatto crescere e capire dove intervenire”

In questa notizia si parla di: giulia - imperio - parigi - rilancia

PESISTICA – Giulia Imperio: forza, sogni e sorrisi verso le Olimpiadi - In questo affascinante episodio di FOCUS – PESISTICA, scopriamo il percorso straordinario di Giulia Imperio, una stella della pesistica italiana pronta a conquistare le Olimpiadi.

Giulia Imperio chiude 11° la gara di mondiale con 183 kg di totale. Oro e argento alle cinesi Jiang e Hou; Giulia Imperio, doppio oro ai Giochi del Mediterraneo; Giulia Imperio Campionessa Europea!.

I convocati per i Mondiali di Pesistica: c'è Giulia Imperio - Dal Sudamerica passa, per altro, il primo appuntamento per la qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Riporta quotidianodipuglia.it